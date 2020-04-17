شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس أحمد حلمى وهنا الزاهد فى المسلسل الإذاعى "لف وارجع تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى نجم الكوميديا أحمد حلمي من تسجيل حلقات مسلسله الإذاعي الجديد "لف وارجع تانى"، ويشاركه في البطولة كلا من هنا الزاهد، أحمد حلاوة، سلوى عثمان, ليلى عز العرب, حسام داغر، وتأليف مجدى الكدش وإخراج علاء خلف، ومن مقرر إذاعة المسلسل على إذاعة راديو النيل.





ويعكف النجم أحمد حلمى فى سرية تامة على كتابة فيلمه الجديد مع ورشة من المؤلفين الشباب، حيث استقر على فكرة السيناريو التى تدور فى إطار كوميدى، ومن المقرر أن يخوض به المنافسة فى موسم عيد الأضحى المقبل، وحتى الآن لم يستقر على المخرج الذى يتولى مهام العمل.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه في حين أن هناك فيلمين تخطيا 100 مليون جنيه في نفس الموسم وهم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".





وحرص النجم أحمد حلمى الأيام الماضية على توعية متابعيه وجمهوره بضرورة غسل اليدين تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونشر حلمى فيديو جديد له عبر حسابه بإنستجرام من أحد مشاهد فيلمه "ألف مبروك".





وظهر حلمى فى مقطع الفيديو الذى نشره فى إشارة منه لضرورة غسل اليدين، وهو داخل إحدى دورات المياه ويطالب أحدهم بغسل يديده قائلا: "سلم على الحنفية قبل ما تسلم عليا"، معلقاً على الفيديو: "بلاش سلامات".