شكرا لقرائتكم خبر عن ميساندى بطلة Game Of Thrones تستعيد ذكرياتها مع الأهرامات وأبو الهول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية ناتلي إيمانويل، صاحبة شخصية "ميساندي" الشهيرة في مسلسل Game Of Thrones، على استعادة ذكرياتها مع أهرامات الجيزة وأبو الهول، أثناء زيارتها لمصر منذ أشهر قليلة، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41.

ونشرت النجمة الشهيرة صورة لها من زيارتها لأهرامات الجيزة عبر حسابها بموقع انستجرام، منذ قليل، لتستعيد ذكرياتها مع المعالم السياحية المصرية، معبرة عن حبها لمصر بالكثير من "القلوب"، وسرعان ما حصدت على الكثير من الأعجابات وتعليقات المصريين لها بضرورة زيارتها لمصر مرة آخري.

يذكر أن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور" ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

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بدأت النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1999، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـعاشرة من عمرها، وفى عام 2002، شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعرالـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.