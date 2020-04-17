شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ينشر على صورة للزعيم عادل أمام مع أعماله ويعلق: "صورة تخض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الزعيم عادل أمام، أرشيف كبير من الأفلام والأعمال الدرامية والمسرحيات، طوال مسيرته الفنية، ويعد أحد أشهر الفنانين المصريين والعرب، ويتمتع بشهرة كبيرة وشعبية جارفة داخل مصر وفي الوطن العربي.

وفي صورة نشرها الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ظهر فيها الزعيم عادل أمام مع أعمال السينمائية والدرامية، التي ظهرت كل منها بالبوستر الخاص بها، وكتب قائلاً " الزعيم مع أعماله.. صورة تخض... ❤️❤️❤️❤️"، وسرعان ما حصدت الصورة عدد كبير من التعليقات من قبل الفنانين والمتابعين، اللذين وصفوا الزعيم بـ "نمبر 1 الحقيقي في عالم السينما المصرية".

ويستأنف أحمد فهمي تصوير مسلسله "رجالة البيت" مع النجم أكرم حسنى، بعد غد الأحد، وذلك بعد إجازة 4 أيام بدأت من يوم الأربعاء الماضى، من أجل عمليات المونتاج وتجهيز ديكورات جديدة، وذلك بعد الانتهاء من تصوير 22 حلقة كاملة من حلقات العمل ويتبقى 20 يوم تصوير ويتم الانتهاء من آخر المشاهد.



الزعيم عادل امام

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة ويزو وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر التى ظهرت فى برومو العمل اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

Advertisements

ويعرض للزعيم مسلسل "فالانتينو" فى السباق الرمضاني المقبل، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعى، حيث يجسد النجم عادل إمام شخصية تدعى "نور عبد المجيد" صاحب مجموعة مدارس "فالانتينو" للغات، لديه ثلاثة أبناء وهم أرشميدس – محمد كيلانى، رفاعة – طارق الابيارى، نبوية - هدى المفتى، والمفارقة هنا في أسماء أبناء الزعيم، أن الكاتب ايمن بهجت قمر اختار تلك الأسماء لتتماشى مع حبهم وشغفهم للتعليم .

مسلسل "فالالنتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، داليا البحيرى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، حمدى المرغنى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.