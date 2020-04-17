شكرا لقرائتكم خبر عن بـ60 جنيهًا.. شاهد كل مسلسلات رمضان على منصة "WATCH IT" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت منصة WATCH IT الرقمية على تقديم مفاجآت كثيرة خلال الفترة المقبلة، حيث استطاعت أن تقوم بتجميع عدد كبير من مسلسلات شهر رمضان لتقديم وجبة دسمة للجمهور وذلك باشتراك رمزى 60 جنيهًا في الشهر، أو 120 جنيه في الـ3 شهور، مؤكدة أن العرض سارى حتى 15 مايو.

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وأعلنت إدارة المنصة على المسلسلات المقرر عرضها خلال شهر رمضان عبر تطبيقها وهى، مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل امام، ومسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، ومسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، ومسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، ومسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال.

كما تعرض المنصة أيضا، مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، ومسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، ومسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، ومسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، مسلسل "ليالينا 80" للنجمان اياد نصار وغادة عادل.

وتقدم المنصة أيضا باقة مسلسلات كوميدية لرسم الابتسامة على وجوه متابعينها منها، مسلسل "رجالة البيت" للنجمان أحمد فهمى وأكرم حسنى، ومسلسل "عمر ودياب" للنجمان على ربيع ومصطفى خاطر، ومسلسل "بـ 100 وش" للنجمان نيللى كريم وآسر ياسين.