شكرا لقرائتكم خبر عن بقلب أحمر وتاريخ الزواج.. ياسمين صبرى تنشر صورًا لعقد قرانها على أبو هشيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين صبري، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة من عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي أقيم اليوم وسط أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.

وتلقت النجمة ياسمين صبري، الكثير من التهنئات على الصور التي نشرتها عبر حسابها بإنستجرام، من أصدقائها الفنانين والمشاهير، وحرصت على كتابة تاريخ الزواج على الصور وإضافة القلوب الحمراء فقط.

وجرت مراسم عقد القران فى منزل الأسرة بصورة بسيطة وغير متكلفة، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال، خاصة أن العروسين من الأسماء البارزة فى المجالين وكان البعض يتوقع أن يُعقد قرانهما فى حفل كبير وأجواء صاخبة.

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وقال العرساون فى بيان حصل عليه "الخليج 365: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أبو هشيمة وياسمين صبرى بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

يُذكر أن ياسمين صبرى كانت ترتب خلال الفترة الماضية لحفل الزفاف الذى كان مقررا عقده بأحد الفنادق الكبرى، ولكن مع التطورات التى فرضها فيروس كورونا المستجد، والتدابير الاحترازية المعمول بها فى المنشآت السياحية، اختارت أن يقتصر الأمر على احتفال عائلى بسيط، مع احتمال إقامة حفل زفاف ضخم حال انتهاء أزمة كورونا خلال الشهور المقبلة.