شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية جديدة ومؤلف شاطر.. سر تحمس حلا شيحة لـ"خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة حلا شيحة عن تفاؤلها بمسلسل "خيانة عهد" الذى تشارك فيه أمام النجمة يسرا، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، واصفة دورها بالمختلف ولم تقدمه من قبل، كما وصفت مؤلف العمل أحمد عادل بـ"الشاطر" رغم أنها أول تجربة له فى عالم الدراما، وتلك أسباب حماسها لتقديم الشخصية.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتجسد بطلة العمل الفنانة يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور، الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

ويشار إلى أن المنتج جمال العدل كان قد كشف عن سبب تغيير اسم مسلسل النجمة يسرا، من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد"، مؤكدا أن سبب التغيير هو عدم معرفة معظم الناس فى الدول العربية، معنى "عيرة"، وقال العدل، خلال تصريحات تليفزيونية: "خيانة عهد كان أحد الأسماء الموجودة، وعجبنا جدا لما طلع فى نفس التوقيت، لكن كان فيه ناس مثلا فى الجزائر بتسألنى عن إيه كلمة عيرة مش فاهمينها، قالك يعنى إيه عيرة، عايزين يفهموا اللفظ وفيه ناس بالنسبة لهم اللفظ تقيل شوية".