شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تنتهى من تصوير فيلم "كيرة والجن" لـ أحمد عز وكريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة روبى من تصوير مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن" للنجم أحمد عز وكريم عبد العزيز، والذى توقف تصويره الفترة الماضية لانشغال أبطال الفيلم بأعمال أخرى، حيث من المقرر أن يستأنف فريق العمل التصوير بعد عيد الفطر المقبل باستوديو النحاس.

وتظهر روبى خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف فى دور زوجة كريم عبد العزيز والفيلم من إخراج مروان حامد ووضعت شركة سينرجى فيلمز، خطة إنتاجية محكمة لتقديم عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذى سيتم تنفيذها فى أوروبا.

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فيلم "كيرة والجن"، يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 وقد انطلق التصوير الشهور الماضية في ديكور خاص بأستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبري وكريم عبد العزيز وسيد رجب، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.

ومن ناحية أخرى تشارك روبي حاليا فى فيلم "حلم سوسن" إلى جانب أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، والذى انطلق تصوير أول مشاهده الأيام الماضية فى مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكانت آخر أعمال روبى فيلم "حملة فرعون"، والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته عمرو سعد، وحمدى الميرغنى، سوزان نجم الدين، والممثل العالمى مايك تايسون، وعدد كبى رمن ضيوف الشرف، من إخراج رؤوف عبد العزيز.