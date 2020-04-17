نانسي عجرم تطرح “العمر” تتر مسلسل “سكر زيادة” وتكتسح الإنترنت في ساعات

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم البرومو الرسمي الخاص بتتر مسلسل “سكر زيادة” الذي تقدّمه بصوتها تحت عنوان “العمر” في سباق دراما رمضان 2020.

أغنية “العمر” من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم، ومن المقرر طرحها في الأيام المقبلة ضمن الحملة الترويجية للمسلسل.

وفور طرحه حقق البرومو رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونسبة مشاهدة مرتفعة، فتصدّر عنوان الأغنية “العمر” قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في مصر، لبنان، المملكة العربية السعودية، الأردن، الكويت وعدد من البلدان العربية.

مسلسل ​سكر زيادة​ للممثلات المصريات نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر. وهو من تأليف السيناريست أمين جمال، إخراج وائل إحسان وإنتاج شركة “الصبّاح اخوان” وقصّته مقتسبة من “فورما” أميركي Golden Girls تم تحويله بما يتلاءم مع المجتمع العربية ضمن قالب اجتماعي كوميدي.