جاسيندا أرديرن تثير الإعجاب بهذا التصرف...ما علاقة ترامب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بلا شك أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أريدرن، تكسب قلوب العديد من شعوب العالم بقدراتها الإدارية وكيفية تعاملها مع الأزمات التي تحدث في بلادها، ويبدو أنها عادت مجدداً لتثير الإعجاب من جديد، ولكن هذه المرة بسبب معاملتها اللطيفة للصحفيين أثناء إيجازها الصحفي الذي تقدمه يومياً بخصوص فيروس كورونا.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلامية، فإن مراسل إحدى الصحف النيوزلندية جاسون ويلز، والذي كان ينقل بثاً مباشراً للمؤتمر، كان يريد طرح سؤال على رئيسة الوزراء، إلا أن الأمور اختلطت عليه ونسيه، مكتفياً بكلمة: "عذراً".

فما كان من جاسيندا إلا أن ردت بطريقة مؤثرة من الرئيسة، التي قالت له: "لا مشكلة، سنعود إليك. أقلق بشأن نومك في الوقت الحالي يا جاسون".

ويبدو أن هذا التعليق كان محط انتباه الكثيرين حتى وصل صداه إلى واشنطن الذين أخذ بعضهم يقارنون جاسيندا بالرئيس الأمريكي ترامب، إذ التقطت الصحفية جويس كرم، مراسلة صحيفة "The National" الإماراتية في العاصمة واشنطن، ونشرتها على حسابها على موقع تويتر، معلقةً عليها بالقول: "في وقت يتعرض فيه الصحفيون لهجوم من الرئيس الأميركي، وتطردهم الصين ومصر، ويخضعون لرقابة كبيرة، من المشجع رؤية هذه المعاملة اللطيفة في القيادة".

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واستطاع هذا التعليق البسيط من جاسيندا، أن يجعلها حديث الكثير من الأشخاص في تويتر الذين كانوا يعلنون عن انتقالهم إلى نيوزيلندا أو يطالبون باستبدال ترامب بأرديرن، رغم استحالة حدوث ذلك، خاصةً وأن ترامب وجه انتقادات لاذعة في الأسابيع الأخيرة، لعدد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الإخبارية، واصفاً الأسئلة بأنها "بغيضة" و"خطيرة" وأخبر الصحفيين بأنهم "زائفون" و"لن ينجحوا أبداً في مبتغاهم".

وبعد كل تلك الإشادة، ظهر الصحفي ويلز، في وقت لاحق على تويتر، ليؤكد بأنه استجاب لطلب رئيسة الوزراء في بلاده وأخذ ما يكفيه من النوم، إذ كتب قائلاً: "يمكنني أن أعلن، بعد يومين من الإجازة، أنني أخذت كفايتي من النوم، وشكراً لاهتمامك رئيسة الوزراء".

يُذكر أن استجابة نيوزيلندا لفيروس كورونا كانت محل إشادة عدد من الصحف الأمريكية والعالمية مؤخراً، إذ لم تسجل نيوزيلندا سوى 1401 حالة إصابة و9 حالات وفاة حتى هذه اللحظة.