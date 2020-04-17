محمد هنيدي يؤكّد أنّ فريد شوقي قدّمه في مسلسل "البخيل وأنا"

يعد محمد هنيدي أحد أهم نجوم الكوميديا في الوطن العربي، واستطاع أن يصنع لنفسه مكانا خاصا به في قلوب المشاهدين، لم يختلف على موهبته أحد خلال مسيرته الفنية سواء مخرجين أو أصدقاء من الوسط الفني أو خارجه، وقد يرجع هذا إلى البداية القوية التي بدأها مع عظماء الفن ومنهم، فريد شوقي، أحمد زكي، وفاتن حمامة.

وقال هنيدي: الحمد لله كنت محظوظ جداً وتعاملت مع عظماء سيظل تاريخهم خالدا في أذهان المشاهدين، وكانت بدايتي مع فريد شوقي، ومن بعده تعاملت مع أحمد زكي في البطل، وفاتن حمامة، وغيرهما من النجوم الكبار".

يذكر أن محمد هنيدي اختار اسم «أخو البنات» للمسرحية الجديدة التي كان قد بدأ التحضير لها منذ فترة قبل أن تتوقف التحضيرات الخاصة بها بعد ظهور فيروس كورونا، بعدما أجرى بعض البروفات الخاصة بالملابس فى مدينة الرياض، حتى يستقر على طبيعة وشكل الشخصية التي يقدمها، وسط توقعات بأن يشاركه البطولة كل من غادة عادل ومي كساب.

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