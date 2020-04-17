إليسا تؤكَّد أنّ "البيجاما" غلبت الفساتين وتكشف كيف ظهرت "هنغني" للنور

تحدّثت الفنانة اللبنانية إليسا للمرة الأولى بعد صدور أغنيتها "هنغني كمان وكمان" للنور، موضحة أنها سجلت هذه الأغنية من فبراير الماضي وقبل أن ينتشر فيروس "كورونا" في دول العالم هكذا، موضحة أن الأغنية كان من المقرر أن تطرحها للجمهور في شهر رمضان المقبل. وتابعت إليسا في تصريحات متلفزة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "بي بي سي عربي" أن فكرة الأغنية حضرت لذهنها عندما كانت تسمع أغاني ألبومها الجديد بالمنزل لمراجعتها وتغيير ما يلزم تمهيدا لطرحه، منوهة إلى أنها كانت تسمع هذه الأغنية وهي تضع كريمات على وجهها.

وأضافت إليسا: "جاءت فكرة برأسي فاتصلت بسالم الهندي المدير التنفيذي لـ"روتانا" وطوني سمعان مدير الشؤون الفنية بروتانا وشرحتها لهم وقلتلهم بدي نزل هنغني كمان وكمان وأني أريد تقديم فكرة فيديو ريلكس طبعًا القرار إلي بس أعلمتهم."

وبيّنت إليسا قائلة: "أنا وأصدقائي نقضي جزء كبير من الوقت وإحنا في الحجر المنزلي محادثات (الهاوس بارتي) بنحكي ونتسلى ومن هنا جاءت الفكرة وحكيت مع رفيقي إيلي رزق الله وعرضت عليه الفكرة تكون ريلكس ديو مش كليب وطلبت من جمهوري الانضمام للفيديو بإرسال فيديوهات لهم وتاني يوم صورنا وهو صاحب فكرة حديثي مع هيفاء وهبي للظهور بالأغنية"، وعن الفترة الحالية التي نعيشها بسبب كساد الحفلات قالت: "هلأ في كساد وكل شيء فيه دمار والوضع اللي بنعيشه بيعيشه كل العالم ونحن بعصر مواقع التواصل الاجتماعي، وأرى أنه يوجد تراجع ولكن الحفلات على السوشال ميديا تصل للجميع".

واستطردت إليسا قائلة: "ستظهر البيجامات أكثر من فساتين السهرة بالمرحلة المقبلة، وأنا صراحة ما حسيت إني زهقانة وانا قاعدة بالبيت وكان عندي كتير قصص بعملها وأغراضي ويوم آه ويوم لأ بروح لوالدتي وبنبعد عنها كرمال نحميها".

وكانت فجرت الفنانة اللبنانية إليسا قنبلة الموسم من خلال أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، التي تحدت بها الواقع الصعب لإضفاء نوع من البهجة والفرح على الحياة المليئة بالقلق والتوتر.

كانت لأغنية إليسا الكثير من الرواج قبل طرحها، خاصة أن زميلتها الفنانة هيفاء وهبي كشفت عن أنها كانت أول المستمعين للأغنية، معلنة عن إعجابها بها، وهو ما شوق الجمهور لسماعها، خاصة بعد تغريدة وهبي عبر تويتر عندما قالت: "اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة.. من امبارح ما وقفت أسمعها، بتعقد #هنغني_كمان_وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. الأغنية معي.. مبروك حبيبتي إليسا"، فردت عليها إليسا قائلة: "أنا أحبك كثيرا"، لتبادلها هيفاء بقولها: "وأنا أحبك أكثر"، لكن مفاجآت هذا الثنائي لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تفاجأ الجمهور عند إطلاق إليسا لأغنيتها الجديدة أنها كانت تتضمن مشاركة هيفا وهبي من خلال خدمة "الفيديو كول" لتكون الضيفة المرحب بها دوما، وتتقاسما فرحة العمل الجديد الذي كان يحضر له منذ فترة لإطلاقه.

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