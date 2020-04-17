ريم البارودي تكشف تفاصيل أزمتها مع ريهام سعيد لـ”إيناس الدغيدي” في شيخ الحارة

شيخ الحارة من نوعية برامج الـ”هارد توك” التي تعتمد على إثارة الجدل بشكل كبير، ومحاولة إيقاع الضيف في العديد من الأزمات، أو الخروج بتصريحات ساخنة منه، لذلك لابُد وأن تكون قائمة الضيوف الخاصة بالبرنامج من الشخصيات التي يثار دائمًا حولها الجدل أو لديها أزمات في الوسط الفني أو الرياضي والإعلامي أو السياسي.

وعلمنا من مصادره استضافة النجمة ريم البارودي في أحد حلقات برنامج “شيخ الحارة والجريئة” والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي بموسمه الرابع بدلًا من الإعلامية بسمة وهبة.

ومن المقرر أن تتحدث ريم البارودي خلال الحلقة عن مشكلتها الأخيرة مع ريهام سعيد، بجانب التطرق للكثير من القضايا وكشف العديد من الحقائق، بالإضافة للتحدث عن مسلسلها الرمضاني “جمع سالم” وبرنامجها “شارع النهار”.

ريم البارودي ظهرت من قبل في شيخ الحارة وكانت ضمن أهم الحلقات التي أذاعها البرنامج حينما تحدث عن أزمتها مع النجم أحمد سعد، وفجرت خلاله العديد من التصريحات حول علاقتها بسعد، وكواليس زواجه بسمية الخشاب.

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وفي سياق مختلف، تشارك ريم البارودي بمسلسل “جمع سالم” للنجمة زينة خلال شهر رمضان المقبل، ويضم العمل عددا من النجوم أبرزهم محمد شاهين، دلال عبد العزيز، محمد عادل، سلوى الخطاب، حنان سليمان، بسنت شوقي، أحمد سلطان، ريم البارودي، ملك قورة، سامح الصريطي، وجاري التعاقد مع باقي النجوم، تأليف محمد ناير، إخراج إيمان حداد.

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