تفاصيل جديدة في إعلان برنامج رامز جلال “مجنون رسمي” (صورة)

يجري الفنان رامز جلال، حاليًا “الرتوش” الأخيرة للانتهاء من تفاصيل برنامجه “رامز مجنون رسمي”، الذي يقدمه في الموسم الرمضاني المُقبل ويتشوق عدد كبير من الجمهور لمشاهدته، ومعرفة ما قد يفعله من مقالب أكثر من ما قدمه في المواسم السابقة.

ويخضع البرنامج في هذه الفترة، لمرحلة المونتاج حتى يكون جاهزًا لعرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، الذي تفصلنا عنه أيام قلائل، ومن المُقرر أن تطرح قناة “إم بي سي مصر” الإعلان الأيام القادمة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وطرحت “mbc مصر” اليوم البوستر الدعائي الأول للمسلسل عبر حسابهاه الرسمي بـ”انستجرام”، وظهر رامز في وهو ممسكًا بفانوس في يده، ويجلس أمامه هيكل عظمي، ليتشوق الجمهور لمشاهدة البرنامج.

وتم تصوير جزء كبير من البرنامج في لبنان، الذي واجه رامز مشكلة العودة منها خلال الفترة السابقة بسبب إغلاق المطارات بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكنه يحاول في إيجاد طريقة للعودة.

ويختلف هذا الموسم عن المواسم السابقة، حيث يستعين رامز بالفنانة أروى جودة في استقبال الضيف، الذي يجلس على كرسي الاعتراف، ثم تبدأ في توجيه الأسئلة له، وتعرض عليه بعض الصور ليوجه لصاحبها كلمة، وتكون صورة رامز جلال من ضمنها، لتكون المفاجأة الأولى هي خروجه من الصورة، ثم تتوالى المقالب حتى ينتهي الحلقة بالحيوانات المخيفة.

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