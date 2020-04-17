دينا حايك تطرح أغنية «ما تعيشا كتير»

صورت الفنانة دينا حايك أغنية جديدة بعنوان «ما تعيشا كتير» في مدينة كييف بأوكرانيا على مدار يومين، والأغنية من إخراج زياد خوري وإشراف ايلي خوري، وستطرح قريبا على القنوات العربية. العمل من كلمات منير أبو عساف وألحان كوهين تيبي وتوزيع ايتكن كورت وميشال فاضل ومكس وماسترينغ روجيه أبي عقل واستوديو ميشال فاضل. قد يهمك أيضا: دينا حايك ضيفة برنامج الإعلامي عمرو الليثي "بوضوح" حفلة غنائية مميزة للفنانة اللبنانية دينا حايك في قبرص

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