منى ممدوح تشارك جمهورها بفيديو جديد على "تيك توك"

القاهرة - لايف ستايل نشرت منى ممدوح، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات "تيك توك" فيديو جديد لها . وظهرت منى ممدوح، فى الفيديو وهى تقوم بتركيب بعد الاشكال على صورها، ونالت اعجاب متابعيها. يُذكر أن أحدث أعمال منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل. Advertisements قد يهمك أيضا: منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة منى ممدوح تشعل الـ سوشيال ميديا بفستان جلد

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