طلع الشيف اللى جواك.. نجوم اكتشفوا مهاراتهم فى المطبخ بعد حظر كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحجر المنزلى خوفا من انتشار فيروس كورونا، أجبر الكثير من نجوم العالم على دخول المطبخ واكتشاف مهاراتهم المميزة فى الطهى، وكأن نجوميتهم فى الفن أصبحت الآن تعادل نجوميتهم فى المطبخ، ومن أبرز هؤلاء النجوم النجم الشهير جون ليجاند الذى يساعد باستمرار زوجته النجمة والسوبر موديل الشهير كريستى تيجن، حيث يساعدها فى الطهى وإعداد المائدة. كذلك المغنية الشهيرة سيلينا جوميز البالغة من العمر 27 عاما التى أصبحت تستغل وقتها خلال تواجدها فى البيت لتعلم إعداد الأكلات الجديدة والمبتكرة. أيضا الممثل الأمريكى جيم جافيجان تحول لـ"شيف" بكل ما تحمله المعنى ليس فقط بالاكتفاء بالطهى واختراع أكلات جديدة بل تمسك أيضا بارتداء الملابس المناسبة للطهى. كذلك نجمة هوليوود الشهيرة ناتالى بورتمان التى تجد فى الطهى متعة خاصة، لذلك تقضى الكثير من الوقت فى مطبخها خلال هذه الفترة والتى تعد بمثابة فرصة لتقدم أطعمة أكثر تميزا. وتضم قائمة النجوم الذين فضلوا إبراز مواهبهم فى عالم الطهى خلال فترة الحجر المنزلى الذاتى بسبب فيروس كورونا كل من ديانا سيلفر و جيمس بلانت و المغني كريس لان و سيندي كراوفورد و آمبر هيرد و ناعومي واتس و غيرهم.

بورتمان

جون ليجاند و كريستس تيجن Advertisements

جيم جافيجان

جيمس بلانت

ديانا سيلفر

سيلينا جوميز

سيندي كراوفورد

كريس لان

كريستي تيجن

ناتالي بورتمان

ناعومي واتس

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