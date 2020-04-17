عمرو دياب يفجر مفاجأة مع دينا الشربيني لرمضان 2020

نشر النجم عمرو دياب مقطع صوتي جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ويفجر "الهضبة" مفاجأة جديدة في علاقته بالفنانة دينا الشربيني، التي تشغل كل جمهوره ومحبينه، ومن إنتاج شركة ناي التييملكها عمرو دياب.
ويتساءل جمهوره عن طبيعة هذا العمل، هل هو أغنية جديدة ام مجرد مقطع موسيقي، ليتضح بعد ذلك أنه خاص بمسلسل الفنانة دينا الشربيني الجديد، والمقررالمنافسة في الماراثون الرمضاني المقبل والذي يحمل عنوان "لعبة النسيان".
يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشارك في بطولته أحمد داوود، انجى المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، على قاسم، رجاء الجداوي، على قاسم وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.
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