المسلسلات البدوية تعود بقوة في رمضان 2020

تعود المسلسلات البدوية بقوة من جديد في هذا الموسم الرمضاني بنخبة من النجوم من بينهم صبا مبارك وصفاء سلطان، فتخوض النجمة الأردنية صبا مبارك هذا السباق الرمضاني بمسلسل "حارس الجبل"، وتدور أحداثه حول غزوات القبائل على بعضهم البعض بعد انتشار المجاعات والأمراض في عام سُمي بعام الموت.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم صبا مبارك، منذر رياحنة، عبد المحسن النمر، خالد القيش، نورا العايق، محمد قنوع وغيرهم. العمل من تأليف حازم فضة ومن إخراج ساند الهواري.

أما ثاني الأعمال البدوية المشاركة في السباق الرمضاني هو مسلسل " الديرة " وهو بطولة

كل من أميرة سمير وطارق الحربي وتدور أحداثه حول رغبة اب في توريث ابنه زعامة القبيلة من بعده.

Advertisements

كما تعود صفاء سلطان للدراما الأردنية هذا العام بمسلسل " رياح السموم " وتدور أحداثه حول علاقة العداوة التي تنشأ بين " الشيخ رداد " وبين زوجة أبية.

المسلسل من بطولة كل من صفاء سلطان، جميل براهمة، وسام البريحي، جميل عواد ومن إخراج ساند الهواري.