صور.. عقد قران أبو هشيمة وياسمين صبري وسط أجواء عائلية

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على النجمة ياسمين صبرى، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.

وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، واختصاره فى المقربين عائلياً من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات، للحد من تفشي المقربين عائلياً من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتمت مراسم عقد القران فى منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال، التزاما بالإرشادات الرسمية بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد. Advertisements كان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبرى قد أعلنا خطبتهما الشهر الماضى، فى حفل بسيط أيضًا بحضور أسرتي العروسين وعدد من المقربين.



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