المهرجان القومي للمسرح المصري ينعي الناقدة المسرحية ناهد عز العرب

نعي المهرجان القومي للمسرح المصري ورئيسه الفنان يوسف إسماعيل الناقدة المسرحية والكاتبة ناهد عز العرب التي غيبها الموت اليوم الجمعة ١٧ ابريل . وتتقدم ادارة المهرجان بخالص العزاء لجموع المسرحيين فى وفاة الناقدة بعد رحلة عطاء طويلة وسيرة عطرة ولأسرتها المواساة سائلين المولى عز وجل، أن يرحمها، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.. الناقدة بعد رحلة عطاء طويلة وسيرة عطرة ولأسرتها المواساة سائلين المولى عز وجل، أن يرحمها، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.. الناقدة والشاعرة والكاتبة ناهد عزب العرب كانت قد تولت لفترة رئاسة مجلس إدارة وتحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون وكانت من ابرز نقاد المسرح المصري ولها اسهامات نقدية كثيرة بجانب ما كتبته للمسرح من دراسات نقدية كما كانت شاعرة لها عدد من الدواوين .

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