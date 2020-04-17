شاهد .. محمد الشاذلي يزيح الستارعن كليب بابجي لـ أبو الليف

كشف الملحن محمد الشاذلي عن كليبه الجديد، والذي يحمل اسم بابجي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكليب بابجي من غناء الفنان نادر أبو الليف، وكلمات السيد علي، وتوزيع ti amo، وإخراج محمد علام. محمد علام. Advertisements يذكر أن الفنان ناد أبو الليف طرح سابقًا أغنية بعنوان خلاويص، وهي من كلمات وألحان تقى الله عسكر، وتوزيع محمد شافيق، كما شاركه في الغناء باند ام تي ام.

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