ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ منذ فترة بسيطة أغنيتها الجديدة "مش قد الهوى" وهي ضمن ألبومها الغنائي الجديد.

شيرين التي إنتهت بالفعل من تسجيل كافة أغنيات الألبوم منذ فترة، تبحث مع شركة الإنتاج فكرة طرح الأغنيات على طريقة السينعل، على أن تقوم بطرح أغنية كل فترة، وقامت بالفعل بطرح أغنيتها "مش قد الهوى" لتختبر هذا النظام الذي إتبعه العديد من النجوم من فترة.

وحتى الآن لم تختر شيرين إسم الألبوم، وستعمل لاحقاً بعد إستقرار الأوضاع، على تصوير البوستر الخاص بألبومها الجديد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- شيرين عبد الوهاب تختبر هذه السياسة فهل تطرح ألبومها بنظام السينغل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.