بالصورة- حسن شاكوش بإطلالة جميلة على محبيه

ميرنا وليد - بيروت - أطل فنان المهرجانات المصري ​حسن شاكوش​ عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، ونشر صورة له، وعلق عليها قائلاً :"وحشتونى".

بدورهم متابعو شاكوش عبروا عن إشتياقهم ومحبتهم له، وتركوا له الكثير من التعليقات، والتي كان من بينها :"بحبك يا شكوش"، "بعشقك يا شكوش"، النجم حسن شاكوش"، "منور يا حسن"، "بحبك يا شاكوش مصر"، وحشتنا اوي يا ابن النيل"، "وحشتنا والله يا شاكوش كلنا بنحبك والله وانت نجم"، "احلى شاكوش"، "شاكوش يا جامد".

ويغني الفنان المصري الشعبي حسن شاكوش تتر مسلسل "وصل أمانة" بعنوان ""شبح المجال"، من كلمات مصطفى الجن، وألحانه وتوزيع إسلام ساسو، وكان طرح شاكوش أغنية "شارع أيامي" من مسلسل "البرنس"، من بطولة الممثل المصري محمد رمضان والذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل لعام 2020.



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