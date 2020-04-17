بالفيديو- هاني شاكر يطلق "الجيش الأبيض"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري ​هاني شاكر​ أغنيته الجديدة "​الجيش الأبيض​"، والتي أهداها للأطقم الطبية لمحاربتهم تفشي فيروس كورونا المستجد.

"الجيش الأبيض" من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد جنيدي وتوزيع ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ.

وتلقى شاكر التهاني من متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، وكان من بينها :"عايزه اقولك صوتك راااااائع ربنا يحفظك فعلا صوت قوى دافئ حنون نعمه من الله عايزين اغانى جديده ياهانى وياريت انت تلحنها زى البومك بتاع زمان كان رائع"، "رائع ياهاني ربنا يحفظك ويحميك من كل شر".

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