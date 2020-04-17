ميرنا وليد - بيروت - بعد 15 عاماً على الفيديو الشهير من إحدى مقابلاتها مع التلفزيون الباكستاني، والذي أحدث ضجّة كبيرة وتسبب بهجوم كبير عليها، بسبب عدم إتقانها اللغة الإنكليزية حينها أثناء حديثها عن التبولة، يبدو أن الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ تحدّت نفسها وطوّرت ذاتها.

مي نشرت عبر خاصية الستوري على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو جديداً لها، ظهرت فيه من داخل منزلها، وهي تحضر التبولة، وهي تتحدث باللغة الإنكليزية بإسهاب وراحة، وكان واضحاً أنها طوّرت نفسها وعمدت إلى تحسين لغتها الإنكليزية.

وكانت وجهت مي معايدة للجمهور بمناسبة عيد الفصح المجيد، ودعتهم للصبر والإقتداء بالأنبياء، ومد يد العون للمحتاجين.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- بعد حادثة التبولة الشهيرة مع التلفزيون الباكستاني .. مي حريري تحضر التبولة مجددا وباللغة الإنكليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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