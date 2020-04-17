تراند اليوم : بالفيديو – الداعية نادية الجندي عن أزمة كورونا : لازم نرجع لأصول الدين

علقت الفنانة نادية الجندي على أزمة فيروس كورونا المستجد وانتشاره السريع.

قالت “الجندي” خلال لقاء عبر الإنترنت مع برنامج “يحدث في مصر” من تقديم شريف عامر ويعرض عبر قناة MBC مصر، إن ما يحدث هو درس للجميع من عند الله حتى نفوق ونعود لما كنا عليه، ويرجع الجميع للحب والسلام.

قالت: “الناس دلوقتي بعدوا شوية عن ربنا وعن الإنسانيات فيمكن دا درس ربنا أدهولنا قرصة ودن بس علشان الناس تفوق وتعرف أن في ربنا وأن لازم نرجع لكل أصول الدين والمودة والرحمة، اللي ربنا نزلهالنا وفي غفلة من الزمن بعدنا عنها”.

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وتمنت نادية الجندي للجميع السلام والخير.