تراند اليوم : مسلسل سكر زيادة يكشف حمل نانسي عجرم في المولود الرابع – فيديو

في فقرة خاصة من برنامج “يحدث في مصر” من تقديم شريف عامر، ويعرض عبر قناة MBC مصر، تحدث المنتج صادق الصباح عن مسلسل “سكر زيادة” الذي يجمع نبيلة عبيد ونادية الجندي معا لأول مرة ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.

قال الصباح إن المسلسل به عدد كبير من ضيوف الشرف، ليظهر في الحلقة الواحدة ضيف أو 2.

أبرز ضيوف شرف “سكر زيادة”… تغيير خاص لـ حمدي الميرغني

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وعن ظهور نانسي عجرم أوضح أنها تمكنت من تسجيل أغنية التتر، لكن نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا لم تتمكن من تصوي الحلقة التي كانت ستظهر بها، قائلا: “كان نفسها جدا تيجي تصور معانا، لما سجلت كانت لسه في أزمة التعبئة العامة، فقولنا خلاص وهي كمان اعتقد أن حامل وربنا يقومها بالسلامة”.

“سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.