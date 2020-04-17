تراند اليوم : مش هتصدقوا مين هوا الأب الروحي لمحمد رمضان – صورة

يتواصل الفنان محمد رمضان، مع الجمهور عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابه الشخصي على موقع Instagram، نشر رمضان، صورة جمعته برجل الأعمال نجيب ساويرس، أثناء تواجدهما في الجونة، وعلق عليها كاتبًا: “أبي الروحي”.

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على صعيد آخر، انتهى الفنان محمد رمضان، قبل أيام من تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل “البرنس”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2020.

تدور أحداث مسلسل “البرنس” فى إطار درامي اجتماعي عن العلاقات الأسرية، وهو بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.