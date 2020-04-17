تراند اليوم : الصلح بين هيفاء وهبي وأصالة تم بمكالمة هاتفية – فيديو

تحدثت الفنانة هيفاء وهبي عن الفنانة أصالة، خاصة بعد ما قالته الأخيرة عن مشاركة “وهبي” في كليب إليسا الجديد “هنغني كمان وكمان”.

قالت هيفاء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCTrending، إنها تحترم أصالة كثيرا كفنانة وإنسانة وأم وامرأة، موضحة أن سوء التفاهم بينهما هي لا تتذكر سببه.

وكشفت “وهبي” شيء لا يعرفه الجمهور، أنها من فترة تلقت اتصالا من أصالة ووجدت لديها طيبة كبيرة، وطلبت منها أن تنسيا كل ما حدث، ودعتها إلى منزلها عندما تأتي إلى مصر.

أكدت هيفاء وهبي أنها لن تقبل أن يوجد بينها وبين أصالة مشكلات مرة أخرى، موضحة أنه أحيانا نتسرع في اتخاذ القرارات، أو قول تصريحات، لكن في النهاية النية الموجودة هي الخير بينهما.

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أكدت أن التصالح بينها وبين أصالة تم وليس من الضروري أن يعرف الجمهور كل شيء يحدث بينهما، مشددة على أن أصالة تتحدث بتلقائيه وأنها تحبها وتحترمها.