تراند اليوم : مي كساب علي شاشة قنوات MBC في رمضان -شاهد

أعلنت الفنانة مى كساب عبر صفحتها على انستجرام عن عرض مسلسل “اللعبة” عبر شاشة قنوات MBC خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت مى كساب صورة بوستر المسلسل وعلقت قائلة “رمضان كريم #اللعبه علي إم بي سي مصر إن شاء الله @mbcmasrtv”.

مسلسل “اللعبة” تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاح.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة “اللعبة” عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.