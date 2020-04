تراند اليوم : شبكة OSN تطلق قناة مؤقتة مخصصة لعرض أفضل سلاسل الأفلام من هوليوود

أعلنت OSN، شبكة البث الترفيهي الرائدة في المنطقة، عن إطلاق قناتها المؤقتة الجديدة Super Collection اعتباراً من يوم الجمعة 17 أبريل في الساعة 8 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و7 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث ستعرض القناة مجموعة لا تفوّت من سلاسل الأفلام الأشهر في هوليوود وذلك حتى يوم السبت 2 مايو المقبل.

وتقدم OSN لمتابعيها ضمن قناتها الجديدة ساعاتٍ من المحتوى الترفيهي المتميّز الذي يرضي مختلف الأذواق، إذ تضم قائمة الأفلام التي ستعرضها القناة سلسلة The Hunger Games المؤلفة من أربعة أجزاء، من بطولة الممثلة جينيفر لورنس الحائزة على جائزة أوسكار، إلى جانب أفلام Men in Black من بطولة ويل سميث، وسلسلة The Twilight Saga. كما ستبث القناة سلسلة أفلام Divergent من بطولة شايلين وودلي وكيت وينسلت الحائزتين على جوائز جولدن جلوب، فضلاً عن سلسلة أفلام التشويق والإثارة Expendables من بطولة النجم الشهير سيلفستر ستالون. وتنضم هذه الأفلام إلى مجموعة من سلاسل الأفلام التي ستعرضها الشبكة خلال موسم الربيع، والتي ستمنح المشاهدين ساعاتٍ من الترفيه والتسلية.

وتضم القائمة الكاملة من الأفلام:

The Hunger Games (2012)

The Hunger Games: Catching Fire 2013)

The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014)

The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (2015)

Twilight (2008)

The Twilight Saga: New Moon (2009)

The Twilight Saga: Eclipse (2010)

The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 (2011)

The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (2012)

Divergent (2014)

Insurgent (2015)

Allegiant (2016)

The Expendables (2010)

The Expendables 2 (2012)

The Expendables 3 (2014)

Olympus Has Fallen (2013)

London Has Fallen (2016)

Angel Has Fallen (2019)

Men in Black (1997)

Men in Black II (2002)

Men in Black 3 (2012)

Now You See Me (2013)

Now You See Me 2 (2016)

Point Break (1991)

Point Break (2015)

The Mechanic (2011)

Mechanic: Resurrection (2016)