شاهد.. مي حريري بوصلة رقص جريئة على “عود البطل”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 08:51 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمفطع فيديو عفوي لكيفية قضائها وقتها في العزل المنزلي. وظهرت مي حريري في فيديو نشرته عبر انستغرام وهي ترقص على انغام اغنية “عود البطل” للفنانين المصرين حسن شاكوش وعمرو كمال بإطلالة جريئة. من ناحية اخرى، أطلت مي حريري في فيديو ثان وهي تشرح كيفية تحضير التبولة باللغة الانكليزية وعلى طريقتها الخاصة حيث اكتفت بإضافة البقدونس والبندورة والبصل والليمون.

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