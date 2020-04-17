سلاف فواخرجي تستذكر والدتها بكلمات مؤثرة: “تنفست رائحتها حتى امتلأت بها”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 08:51 مساءً - استذكرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي والدتها الكاتبة والأديبة ابتسام أديب صباح بكلمات مؤثرة عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت سلاف فواخرجي صورة لها مع والدتها وعلقت كاتبة: “ليست الجمعة أو السبت أو الثلاثاء

وليس صبحاً أو مساء … ولا الرابعة ولا السابعة ولا العاشرة … وليس للساعات قيمة … وليس للوقت وقت … الوقت هو امي … ودقّات الساعة هي دقات قلبي عند زيارتها لي في المنام .. واليوم … اليوم قبلتني وقبلتها … وقبلتني وقبلتها … وتنفست رائحتها … حتى امتلأت بها … فأصبح لليوم اسماً ، هو اليوم .. واليوم انا ، فقط … سعيدة …”.

يذكر ان والدة سلاف فواخرجي كانت قد توفيت يوليو 2018 بعد صراح مع المرض.