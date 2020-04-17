عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبري ضمن أجواء عائلية

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على الممثلة ياسمين صبري، ضمن أجواء اقتصرت على عائلتي العروسين وذلك مراعاةً للظروف الراهنة وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى عدم التجمعات للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وصدر عن العروسين بياناً حصل على نسخة منه “اليوم السابع” جاء فيه: “تقديرًا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون.

وأضافا: “إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة ونشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم”.

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وكانت ياسمين صبري تعمل خلال الفترة الماضية على حفل زفاف ضخم ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والتدابير الاحترازية المعبول بها في مصر، اختارت ان يقتصر الحفل على العائلة فقط.

نذكر أن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري كانا قد أعلنا خطوبتهما منتصف آذار/مارس الفائت، من خلال صورة ليده وهي متشابكة بيد اخرى وعلق عليها my ❤ أي “حبي”.

الصورة تم تداولها على مواقع التواصل بشكل كبير خاصة بعدما ظهر خاتم من الالماس في اصبع يد الفتاة في الصورة، ما دفع البعض الى التأكد ان الفتاة المجهولة في الصورة ما هي إلا للممثلة المصرية ياسمين صبري التي سبق ونشرت فيديو لها قبل أكثر من أسبوع اثار إهتمام الجميع، وتحديداً بسبب خاتم الألماس الثمين الذي ظهر في إصبع يدها اليمنى. ثم تبعها الاعلان الرسمي عن الخطوبة.