نادين ن. نجيم تنضم الى حملة “عدّ للعشرة”

انضمت النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم الى حملة “عدّ للعشرة” التي أطلقتها قناة lbci بالتعاون مع ( Undpصندوق الامم المتحدة الانمائي) وذلك للتوعية والتشدد حول عدم نشر الاخبار المغلوطة والتنبيه الى خطورتها وتداعياتها على المجتمع.

في نفس السياق، طلبت “نجيم” من المتابعين عبر حسابها على انستغرام ان يساهموا معها بنشر التوعية عبر صفحاتهم وعبر “الستوريز” وهي ستقوم بنشرهم عندها، حيث لفتت أن الأخبار المزيفة هي وجه آخر للاعلان أو ما يسمى “بروباغندا” البعض يعتقد ان الاعلان السيء هو اعلان جيد! خطأ! خطأ خطأ. الأخبار المزيفة حالياً، تأخذ حيّزاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من سهولة نشرها وسرعة انتشارها إلا ان لها أيضا قدر من الخطورة في نشر اعلان مليء بالكره”. مضيفة “اليوم، هناك حافز لنشر تلك الأخبار فهو من المربح القيام بذلك من خلال إنشاء مقال يسبب بغضاً كافياً ويحصد إعجاباً من يحب القيل والقال كما ان تلك الأخبار تزيد عدد المتابعين وتسبب مناورات واضطرابات وتعليقات وثرثرات ونميمة، سيتبعه حكماً المال الإعلاني”.

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واكملت متسائلة: “هل سألتم أنفسكم مدى تأثير تلك الأخبار المزيفة على أصحابها؟ هل سألتم انفسكم ان من نتكلم عنهم هم أشخاص حقيقيين، لهم احاسيسهم، حياتهم ، عائلاتهم، مستقبلهم، رزقهم، صورتهم، كرامتهم؟ هل سألتم أنفسكم أنه قد تدور بنا الأيام ونصبح نحن من نُهاجم دون معطيات! ونُتّهم دون أدّلة فنحصد إعجاب الاغبياء؟ هل تمهّلتَ قبل ان تتبنّى ذلك الخبر وتنشره؟ هل تمهلت قبل ان تضغط زر الإعجاب؟ هل تمهلت قبل ان تكتب تعليق تحت المنشور؟ حان الوقت لنشر التوعية، حان الوقت أن نحدّ ونمنع تلك الأخبار المزيفة، أن لا نتبع من ينشرها! ان لا نُعجب بها، ان لا نساهم في نشر ما لم تراه اعيننا ويصدقه قلبنا، ان لا نؤذي وندمّر حياة الآخرين لان حياة الناس ليست لعبة بأيدينا ولا نملكها، حان الوقت ان نتوقف عن تحفيز الأخبار الكاذبة مالياً ومعنوياً … لا تدين كي لا تدان” #عدّ_للعشرة

نشير ان نادين من المشاهير الذين عانوا من الأخبار المفبركة حيث دائماً ما يتم التداول بتصريحات تنسب اليها، إلا انها دائماً ما كانت تنفيها عبر حساباتها الموثقة بالعلامة الزرقاء على مواقع التواصل. لقراءة الخبر : تصريح كاذب لـ نادين نسيب نجيم عن ممثلة سورية أشعل مواقع التواصل

نذكر ان مسلسل “2020” الذي تشارك في بطولته نادين نجيم خرج من السباق الرمضاني بعدما تعذّر استكمال التصوير بسبب فيروس كورونا. (لقراءة الخبر بالكامل: خاص- نادين ن. نجيم في أول تصريح عبر الخليج 365 بعد خروجها من السباق الرمضاني).