ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يعقدان قرانهما في حفل عائلي بسيط..شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الجميع وقام بعقد قرانه على الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي كان قد خطبها رسميًا في منتصف مارس/آذار الماضي.

وعلم "فوشيا" من مصدر مقرب لأحمد أبو هشيمة، أن عقد القران أقيم في منزل أسرة الفنانة ياسمين صبري، بأجواء بسيطة حضرها أفراد الأسرتين وعدد بسيط للغاية من المقربين للعائلتين وسط أجواء احترازية والتزامًا بالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر إن الاحتفال كان بسيطًا ولكنه تميز بالأجواء الاحتفالية أيضًا بإحضار "تورتة" 5 أدوار والعديد من الورود التي تعبر عن الأجواء الخاصة بالأعراس وحفلات الزفاف.

وأكد المصدر أن أجواء مراسم عقد القران جرت دون حضور واسع لأهل الوسط الفني وعالم رجال الأعمال بسبب الظروف التي نمر بها، منوهًا أن عقد القران تم لمنع القيل والقال حول تواجد أبو هشيمة وياسمين صبري سويًا وأن هذا القرار جاء بعدما كانت الترتيبات على العكس من ذلك تمامًا.

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من جانبهما أصدر أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، بيانًا قالا فيه: "تقديرًا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا يُسعدنا الإعلان عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".

واستطردا في بيانهما: "سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران وسط تلك الأجواء بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية والتأكيد على أن الحياة يمكن أن تستمر وأننا لا نفقد فرصة السعادة إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وبيّن الثنائي في البيان: "إذْ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة في هذا التوقيت نتمنى للجميع في مصر والعالم السلام والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة".

واختتما البيان: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا واقفين جانبنا وتفهموا الظروف التي اضطرتنا لاختصار الاحتفال حرصًا على سلامة الجميع ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وبحسب ما هو متداول فإن ياسمين قد تزوجت عام 2012 من طبيب يملك أحد أكبر المستشفيات في مصر، وذلك قبل دخولها عالم الفن والتمثيل. وأكدت مصادر آنذاك أن الفنانة أخفت زواجها؛ لأن الطبيب كان متزوجا من امرأة أخرى وله منها أولاد، إلا أن ياسمين انفصلت عن الطبيب بعد نحو 5 أعوام، وتحديدا في عام 2017 بعد أن نشب خلاف بينهما.

أما أحمد أبو هشيمة، فكان تعرض هو الآخر لسلسلة من الإشاعات والأخبار، خاصة بعد طلاقه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وآخر تلك الأخبار كان أثره مدويا؛ إذ انتشرت له عدة فيديوهات "خادشة" وهو يحادث إحدى الفتيات عبر خاصية الفيديو، بكلام بذيء وحركات خارجة، كما أهان عددا من النجمات العربيات وادعى إقامة علاقات مع عدد كبير منهن.