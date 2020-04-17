جمهور تيم حسن يعوض غيابه في رمضان باستذكار بداياته..شاهدي كيف كان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش جمهور الفنان السوري تيم حسن حالةً من الصدمة بسبب إعلان خروجه من الموسم الرمضاني المقبل والمتبقي أيام على بدايته، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أوقف تصوير العديد من الأعمال.

وأكد حسن عبر منشور له أن صحة الناس أهم، وبالتالي فإن جبل الشيخ جبل الشخصية التي يؤديها حسن في العمل في حالة قيلولة حاليًا، إلا أن الجمهور والذي اعتاد على تواجد حسن في رمضان منذ سنوات، عبر عن صدمته الكبيرة وحزنه الشديد، مؤكدين أن الموسم الرمضاني هذا العام سيفقد بريقه المعتاد، حيث يعتبر هذا الغياب الأول لحسن منذ سنوات طويلة، وبعد تحقيقه نجاحا كبيرا خاصة في شخصية جبل الشيخ جبل بالمواسم الثلاثة الأولى.

في المقابل لم يتقبل جمهور الفنان السوري أن يأتي غيابه هذا الموسم بكل بساطة، وبدأ الجمهور باستذكار أبرز أعمال الفنان وبداياته في عالم التمثيل، من أجل الحديث عن نجاحات حسن قبل الموسم في المقام الأول، وردًا على بعض الانتقادات التي طالت تيم حسن، والتي دارت حول أن الهيبة عمل لا يليق بحسن وأن غيابه هذا الموسم أفضل من تواجده بالهيبة.

وقام جمهور الفنان بنشر مقاطع من أهم الأعمال التي قدمها حسن في حياته الفنية، فيما استذكر البعض بدايات الفنان والأعمال التي قدمها وهي مسلسل "كان يا مكان" بالجزء الرابع، وقدم شخصيات متعددة بالمسلسل، وشخصية هجرس في المسلسل التاريخي "الزير سالم" إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم خالد تاجا، سلوم حداد، سمر سامي وآخرون.

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وتداول الجمهور صورا للفنان من أعماله الأولى، مُعلقين أنه قدم أدوارا مميزة منذ بدايته في الفن، لا سيّما دور "هجرس" في العمل الذي يعتبر ظاهرة في عالم المسلسلات "الزير سالم".

وعلى صعيد متصل عُرض مؤخرًا للفنان السوري مسلسل "العميد" على منصة شاهد إلى جانب الفنانة كاريس بشار، الذي حقق نجاحاً جماهيريًا مُلفتًا.

كما من المفترض أن يشارك حسن في مسلسل "الأمير الأحمر" الذي يروي قصة المناضل الفلسطيني علي حسن سلامة، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن موعد البدء بالتصوير أو عرضه، وبذلك يبدو أن الفنان السوري سيتواجد خارج الموسم الرمضاني بأكثر من عمل.