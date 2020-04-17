نشرت الفنانة إنجي خطاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت انجى خطاب داخل سيارتها بإطلالة شتوية حيث ارتدت بلوفر رمادى وكوفيه نالت اعجاب متابعيها. يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي. Advertisements قد يهمك أيضا: إنجي خطاب تبهر متابعيها بـ إطلالة مميزة إنجي خطاب تتألق فى أحدث إطلالة بـ مكياج جذاب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد إنجي خطاب تستعرض جمالها بإطلالة شتوية من داخل سيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.