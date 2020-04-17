عقد قران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري في أجواء عائلية بسيطة

القاهرة - لايف ستايل
عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على النجمة ياسمين صبري، في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.
وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلي حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره في المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.
وجرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال، التزاما بالإرشادات الرسمية بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.
كان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أعلنا خطبتهما الشهر الماضى، في حفل بسيط أيضًا بحضور أسرتي العروسين وعدد من المقربين.
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