الموسم الجديد من مسلسل Dark يعرض تزامنا مع نهاية العالم فى الأحداث

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير، أن الموسم الثالث والأخير من المسلسل الألماني Dark، سيعرض يوم 27 يونيو عام 2020، وهو اليوم الذي يصادف نهاية العالم فى الأحداث، عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.

وبحسب تقرير لموقع IMDB، فإن الموسم الثالث القادم من مسلسل الخيال Dark سيتكون من 6 حلقات، وستعرض الحلقة الأولى تزامناً مع اليوم المقرر فيه انتهاء العالم في حبكة الدراما داخل المسلسل ليثير الكثير من التساؤلات حول نهاية المسلسل الغير متوقعة.



يوم نهاية العالم

يعد مسلسل Dark هو أول سلسلة ألمانية أصلية تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التليفزيونية، والتى تسرد حقبة 1986، داخل بلدة ألمانية صغيرة ذات ماض مأساوى وغريب تدعى "فيندن"، تشهد حادثة اختفاء مفاجئ لطفلين صغيرين، ما يثير ضجة كبيرة داخلها، يترتب عليه انطلاق أربع عائلات فى رحلة بحث للحصول على إجابات لهذا اللغز الغامض.

المسلسل ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.

