شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة مخرج الوحدة الثانية لمسلسل لما كنا صغيرين للحاق بالعرض الرمضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند القائمون على مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة النجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، مهمة إخراج الوحدة الثانية للمخرج محمد سلامة، وذلك للحاق بالعرض الرمضانى، حيث لم يتبقى لحلول شهر رمضان سوا 7 أيام فقط، علماُ بأن المخرج محمد على هو القائم بأعمال الوحدة الأساسية.

وبدأ سلامة في تصوير المسلسل منذ أسبوع، حيث صور أغلب الممثلين حتى الآن، على أن يستكمل التصوير حتى الأسبوع الثانى من شهر رمضان، حسب مصدر مقرب من العمل لـ الخليج 365".

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مسلسل "لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

المسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين عدد آخرمن الفنانين وخلال أحداث المسلسل، تتخرج ريهام حجاج من الجامعة الأمريكية، ثم تتزوج من محمود حجازى، ثم يعملون سوياً في إحدى الشركات الكبيرة التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

ويشهد المسلسل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" تأليف هانى سرحان وإخراج بيترميمى عام 2017 حيث ظهر فى أول 7 حلقات فقط، كما يعد "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.