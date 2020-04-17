شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياضة مفيدة جدا".. خدعة طريفة من ويزو لمتابعيها على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت الفنانة الشابة ويزو على التفاعل مع جمهورها على "إنستجرام"، بمجموعة من الفيديوهات الكوميدية والساخرة وأيضا بعض الصورة، التى يظهر من خلالها الحس الكوميدي المختلف لنجمة مسرح مصر، ويزو.

ويزو نشرت فيديو عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "الرياضة مفيدة جدا"، حيث تظهر وهى تمسك قدميها بيديها فى حركة شديدة الصعوبة تحتاج للياقة بدنية كبيرة وجسم رشيق، وظلت ويزو تتراقص على أنغام الأغنية، وهى تقوم بتدريبها، ولكن ما هى إلا لحظات، حتى تتحرك ويزو من مكانها، وأن القدم التى تمسكها بيدها ما هى إلا قدم وهمية، وأنها تقف على قدميها بشكل عادى.



خدعة ويزو



ويزو

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وكانت "ويزو" قد شاركت فى حملة ”الخليج 365” خليك فى البيت من خلال فيديو خاص، حيث وجهت الشكر للأطباء على ما يقدمونه للبلاد ،قائلة : شكرا على تضحياتكم، كما طالبت جمهورها بالحفاظ على مصر من فيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات.

وبطريقة كوميدية ، طالبت "ويزو" الجمهور أن يبقوا في المنزل، موجهه كلامها "ألعبوا اعملوا كل حاجة.. بس ياريت وانتوا قبل ما تلعبوا .. عقموا كل حاجة .. بصوا انا ماشية بعقم كل حاجة.. بس التعقيم بتاعى مختلف..ثم اشارت على ألعاب طفلها "إسماعيل" وبطريقة خفيفة طلبت من شخص معها في المنزل تعقيم الألعاب برش المياه.

وفى سياق آخر، انتهت نجمة "مسرح مصر" الفنانة ويزو من تصوير دورها فى مسلسل "عمر ودياب" مع الفنانين على ربيع ومصطفى خاطر والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تشارك ويزو فى العمل كضيفة شرف خلال حلقتين من خلال دور كوميدى، حيث يعتمد العمل على ظهور نجم كضيف شرف كل حلقتين.

وتشارك ويزو فى بطولة مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى وأكرم حسنى والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل أيضاً، حيث تقدم دور البطولة النسائية فى العمل الذى يكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى وتنتجه شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار كوميدى بالاعتماد على الحلقات المتصلة المنفصلة.