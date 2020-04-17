شكرا لقرائتكم خبر عن بدون كلبها.. أوليفيا وايلد تخرج للمرة الأولى من الحجر الذاتى بعد سجن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة أوليفيا وايلد الأنظار إليها أثناء تجولها المعتاد أمام منزلها فى سانت مونيكا، وذلك من خلال إطلالة جديدة مميزة، حرصت فيها كالعادة على ارتداء ماسك جديد للوقاية من فيروس كورونا المنتشر حول العالم، والذى تسبب فى إيقاف الحياة بمختلف المجالات.



اوليفيا وايلد

وايلد تلك المرة لم تصطحب كلبها، والتى اعتادت الظهور معه بشكل يومى أثناء تجولها فى الصباح بغرض كسر ملل كورونا الذى تسبب فى جلوسها فى المنزل شأن كثيرين من الملايين حول العالم ممن يحاولون الوقاية من الفيروس بالبقاء فى المنزل.



وايلد

على جانب آخر كانت عدسات مصوري الباباراتزي التقطت النجمة الشهيرة خلال اليومين الماضيين أثناء سيرها برفقة كلبها، حيث أكدت التقارير أن اوليفيا تحرص علي عدم شعور كلبها بالملل، وذلك من خلال اصطحابه في الشارع أمام المنزل بشكل يومي.

وكانت قد أكدت وايلد علي وجوب الاهتمام بالحيوانات خلال تلك الفترة، حيث عاني كثيراً من الحيوانات في الفترة الماضية عقب تخوف الكثيرين منها بحجة أنها من الممكن أن تنقل الفيروس وتنشر العدوي.