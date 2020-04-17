شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الناقدة ناهد عز العرب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة بخالص العزاء لجموع المسرحيين فى وفاة الناقدة والكاتبة ناهد عز العرب، بعد رحلة عطاء طويلة وسيرة عطرة . ناهد عزب العرب تم تكليفها فى عام 2014 برئاسة مجلس إدارة وتحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون. وأعلن الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي وفاة الناقدة والشاعرة ناهد عز العرب مساء اليوم الجمعة. Advertisements وكتب الأمير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "البقاء والدوام لله وحده بكل الحزن والأسى أنعى الصديقة الشاعرة والكاتبة ناهد عز العرب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الناقدة ناهد عز العرب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.