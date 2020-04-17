شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يغنى "بنت الجيران" وSHREK يرقص فى فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيديو طريف، شارك به الفنان سليمان عيد، متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، حيث ظهر سليمان عيد وهو يغنى أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، بينما ترقص شخصية "شريك" الشهيرة والمعروفة أمامه، بتقنية الـ 3d، ليبدو وكأنه حقيقى ويرقص أمامه بالفعل، وقد أضفى سليمان عيد حسا كوميديا على المقطع الذى نشره.

سليمان عيد كان قد شارك جمهوره، صورة كوميدية، حيث نشر صورته ولكن ببعض المؤثرات التى أضافت له شعرا طويلا، ودقن، وعلق سليمان عيد على الصورة قائلا " آدى نتيجة قفل محلات الحلاقه"



جانب من الفيديو

Advertisements

وكان سليمان نشر فيديو عبر حسابه بموقع انستجرام، يعبر من خلاله عن حالة الملل، بسبب البقاء في المنزل، خوفا من تفشى فيروس كورونا، وعلق قائلاً:" أدي اخرة القعدة فى البيت كتير"، وذلك على نغمات أغنية "أنا مش بنجرح".



سليمان عيد

تعود الأغنية إلى المخرج وائل علاء، صاحب شخصية دكتور ألفونس وهو عبارة عن دمية متحركة، التي طرحها على يوتيوب بعنوان : "أنا مش بنجرح"

وكان سليمان عيد قد نشر مشهد كوميدى ساخر جديد، وهو يقف أمام المرآه ويرقص على ألحان أغنية "أدام مرايتها تدلع براحتها" للمطرب عمرو دياب، وظهر الفنان سليمان عيد بدورين فى مقطع الفيديو، حيث أدى دور امرأة تقف أمام المرآه فى حيرة لاختيار ملابسها، أما المشهد الآخر لرجل يبدو زوجها حيث تركها وغادر المنزل بعد تأخرها فى ارتدائها.