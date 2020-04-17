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شكرا لقرائتكم خبر عن "مسرح الشارع" موضوع اليوم الثالث من محاضرات وورش المسرح أون لاين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر محاضرات وورش المسرح أون لاين، اليوم الجمعة، ولليوم الثالث على التوالى، فى تمام الساعة السابعة والتاسعة مساء، تلك الفعالية التى تستمر فى الفترة من 15 : 20 أبريل الجارى .
قال هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المؤسسة إن اليوم الثالث للملتقى يتضمن تقديم المحاضرة الثالثة من الإنتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحى بجامعة الإسكندرية والتى يتناول فيها الموارد المصنعة "رأس المال أو أصول الإنتاج" فى تمام الساعة السابعة مساء .
أما فى تمام الساعة التاسعة مساء سيتم تقديم أولى محاضرات مسرح الشارع للمخرج العراقى د. بشار عليوى الذى يتناول فيها مسرح الشارع " المفهوم وآليات الاشتغال فيه وشروط تقديمهِ وأهدافهِ ووظيفتهِ, وأهميتها " وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة .
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