فيديو| نوال تكشف عن جزء من تتر "سلطانة المعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة نوال الزغبي جزءا من أغنية اتحاربت، وهو تتر مسلسل سلطانة المعز، للفنانة غادة عبدالرازق. وتقول نوال في الجزء الذي تم نشره: "الحياة مليانة ضلمة، وناس كتير مزيفة". الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد إبراهيم. المسلسل من المقرر عرضه على قناة النهار، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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