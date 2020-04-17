"لسه في ناس مجرمة كده".. إنجي علاء تنعى الشهيد محمد الحوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعت السيناريست إنجي علاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، الشهيد محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد في أحداث الأميرية. ونشرت "علاء" صورة للشهيد، وعلقت: " يعني العالم كله في خطر من وباء ظهر ولسة في ناس مجرمة كده ومش بتتعظ .. لا اله الا الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. رحِم الله الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء". واستشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، الثلاثاء الماضي، جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية.

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