"ضموها إلى تخاريفي".. صلاح عبدالله يكتب قصيدة في حرف "الباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كتب الفنان صلاح عبدالله قصيدة في حرف "الباء"، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، بشأن فيروس كورونا المستجد. ونشر "عبدالله" منشورًا، مكتوبًا بداخله القصيدة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وتقول الفصيدة: "معذور يا حرف "الباء"، بالواو بتبقى وباء Advertisements بالغين بتبقى غباء.. بالهاء بتبقى هباء.. بالـ"أن" نفسنا تبدد بؤسنا.. وخوفنا ويأسنا.. بأجمل الأنباء. وعلق صلاح عبدالله : "ضموها إلى تخاريفي وجمعتنا عسل بإذن الله". جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله أعلن، دعمه 50 أسرة فقيرة، و50 أسرة من زملائه الممثلين أصحاب الظروف الصعبة.

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