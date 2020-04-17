ريهام سعيد تهنئ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعقد قرانهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الإعلامية ريهام سعيد على تهنئة الفنانة ياسمين صبري، ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، على عقد قرانهما، اليوم الجمعة 17 أبريل.

ونشرت ريهام صورة للعروسين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك".

اقتصر عقد القران على حضور أسرتي العريس والعروس، في ظل الظروف التى تمر بها البلاد، بشأن فيروس كورونا المستجد.

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كان أبو هشيمة، قد أعلن ارتباطه رسميا بياسمين صبري الشهر الماضي، وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc "، مصر إن علاقتهما بدأت منذ ثلاثة أشهر.

يذكر أن ياسمين صبري انتهت من تصوير مسلسل "فرصة تانية" المقرر عرضه في رمضان 2020.

مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادل، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم.